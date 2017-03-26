Представляем вашему вниманию видеообзор перенесенного матча 17-го тура чемпионата Украины между Олимпиком и Карпатами.
Олимпик - Карпаты football.ua
26 марта 2017, 17:50
Олимпик в Черкассах принимал Карпаты. Поединок закончился безголевой ничьей.
Олимпик – Карпаты 0:0
Олимпик: Махарадзе — Гошкодеря (Брикнер, 88), Цимбалюк, Олейник (Гринь, 60), Немчанинов — Моха, Матяж (Сергийчук, 79), Гришко, Богданов, Иллой-Айет — Шестаков
Карпаты: Боровик — Зубейко, Дитятьев, Нестеров, Мирошниченко — Филимонов, Ксенз, Чачуа, Клец, Грисьо (Гуцуляк, 34) (Хомченко, 90+1)- Гладкий
Предупреждения: Филимонов, Ксенз, Иллой-Айет, Зубейко