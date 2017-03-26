Олимпик в Черкассах принимал Карпаты. Поединок закончился безголевой ничьей.

Олимпик – Карпаты 0:0

Олимпик: Махарадзе — Гошкодеря (Брикнер, 88), Цимбалюк, Олейник (Гринь, 60), Немчанинов — Моха, Матяж (Сергийчук, 79), Гришко, Богданов, Иллой-Айет — Шестаков

Карпаты: Боровик — Зубейко, Дитятьев, Нестеров, Мирошниченко — Филимонов, Ксенз, Чачуа, Клец, Грисьо (Гуцуляк, 34) (Хомченко, 90+1)- Гладкий

Предупреждения: Филимонов, Ксенз, Иллой-Айет, Зубейко