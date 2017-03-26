Украина

Защитник Карпат Андрей Нестеров дал свой комментарий после матча с Олимпиком (0:0).

В рамках перенесенного 17-го тура УПЛ Олимпик и Карпаты сыграли вничью 0:0.

"Считаю, что игра была равной. На таком поле трудно было показать содержательный футбол. Возможно, мы были немного ближе к победе. Карпаты создали две неплохие возможности. Олимпик может в актив занести удар Гошкодери", — цитирует Нестерова официальный сайт Карпат.

"В целом итог матча является положительным. Однако мы очень хотели выиграть. Когда выходили на поле, то думали только о победе. Завоевали один пункт, теперь будем готовиться к плей-офф".

"Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддерживать. Мы чувствовали это. Также благодарен черкасским зрителям. Они пришли, поддержали обе команды. Нам все понравилось".