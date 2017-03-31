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Football.ua вспоминает всех футболистов, которые после ухода из Динамо "расцвели".

Теодорчик — самый свежий, но не единственный пример того, как футболисты буквально перерождались, уходя из Динамо. Предлагаем вспомнить самые яркие случаи.

Владимир Езерский

Почему не вышло в Динамо: Владимир переходил в Динамо уже состоявшимся футболистом — в 23 года, поиграв перед этим в Карпатах, но защитная линия киевлян тогда была очень мощна — Ващук, Головко, Федоров, Дмитрулин, Мамедов, Несмачный и пробиться у Езерского не получилось.

Что было потом: Транзитом через Кривбасс, он оказался в Днепре, где и расцвел по-настоящему. За семь лет в Днепре только в чемпионате Украины сыграл 146 матчей и забил восемь мячей. Был основным в Днепре Кучеревского, который выдал несколько неплохих сезонов в еврокубках. Провел 39 матчей за сборную Украины, в том числе и на чемпионате мира в Германии в 2006 году.

Изначально позиционировался, как игрок центра защиты, но со временем стал правым защитником, хоть и не обладал высокой скоростью. Все до сих пор вспоминают его погоню за игроком Динамо Исмаэлем Бангура.

Олег Венглинский

Почему не вышло в Динамо: Этому талантливому форварду не повезло трижды. Во-первых, он оказался в Динамо, когда там феерили Шевченко и Ребров. Когда эти двое ушли, появились Шацких и Деметрадзе, Мелащенко и Идахор. Ставка делалась на кого угодно, только не на Венглинского. Второе невезение связанно с манерой игры — он быстрый и идеально приспособлен для контратак, но абсолютно не помощник в позиционной игре. И третий момент — его травматичность. Один из самых "хрустальных" футболистов украинского футбола.

Что было потом: Летом, перед началом сезона 2002/2003 Венглинский перешел в Днепр, который как раз возглавил Евгений Кучеревский. В первом же сезоне Олег забил 19 мячей в чемпионате Украины. Второй сезон был не такой урожайный, как первый, но даже девять мячей сделали его лучшим бомбардиром команды.

Это были те годы, когда Днепр только начал заявлять о себе в еврокубках. В сезоне 2003/2004 днепропетровцы дошли до 1/16 финала Кубка УЕФА, где уступили марсельскому Олипику с Фабьеном Бартезом и Дидье Дрогба. Но перед этим команда Кучеревского прошла трех соперников, одним из которых был немецкий Гамбург (1:2, 3:0). Венглинский в том розыгрыше забил четырежды.

Как раз тогда Днепр и Венглинский показывали лучшие образцы игры на контратаках — Назаренко и Ротань отдавали, а Венглинский убегал в отрывы. Особенно ярко эта тактика работала в Кубке УЕФА, где Днепр имел возможность играть вторым номером.

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Руслан Ротань

Почему не вышло в Динамо: Перешел в Динамо после тех двух успешных сезонов в еврокубках при Кучеревском - 2002/2003 и 2003/2004. На момент перехода был ключевым игроком Днепра и в Динамо в первом сезоне тоже играл в основе, поехал со сборной Украины на чемпионат мира в Германию. Но уже в чемпионате сезона 2006/2007 потерял место в старте, сыграв только в 12 поединках. По сути, Ротаню просто не могли найти место на поле, плюс замучили травмы. Во время зимнего перерыва сезона 2007/2008 Ротань вернулся в Днепр. В итоге за Динамо он отыграл два с половиной сезона.

Что было потом: До перехода в Динамо Ротань отыграл в Днепре шесть сезонов, после возвращения играет уже десятый. Вернулся в Днепр уже опытным 26-летним игроком и сразу же стал лидером. Ключевым моментом стал переход Ротаня в опорную зону — именно тогда раскрылся весь талант Руслана дирижирования игры из глубины поля — "глубинный плеймейкер" — наверное, лучшая характеристика для него. Один из лучших исполнителей стандартов за всю историю украинского футбола. Сейчас Руслану 35, но он до сих пор играет в сборной Украины.

Этому чудо-голу Ротаня меньше года

Денис Бойко

Почему не вышло в Динамо: Денис — воспитанник Динамо. Он долгое время играл за Динамо-2, ездил по арендам. Самой удачной получилась в Оболонь — Денис хорошо себя проявил и его вернули досрочно из аренды. Но на карьеру Бойко в Динамо повлияли две вещи: во-первых, не самые лучшие отношения с партнерами по команде, а во-вторых, две его грубейшие ошибки. В первом же туре сезона 2010/2011, с Оболонью, он махнул ногой мимо мяча.

А потом осенью, когда ему дали еще один шанс, выбивая мяч, попал в игрока Шерифа (матч Лиги Европы) — еще один глупый пропущенный мяч.

Еще два года Бойко пробовал пробиться в Динамо — однажды через аренду в Кривбассе, но тогда в форме был Максим Коваль и перед сезоном 2013/2014 Бойко перешел в Днепр. Тому переходу мы посвятили отдельную статью

Что было потом: В Днепре Бойко начал играть совершенно по-другому — будто с него спала какая-то психологическая нагрузка. В первом же сезоне в Днепре Бойко выиграл второе место (Динамо стало четвертым) и дошел до 1/16 финала Лиги Европы. В следующем сезоне Днепр стал третьим, но, под руководством Маркевича вышел в финал Лиги Европы — это достижение стало для многих игроков пиком карьеры.

Спустя полгода Бойко перешел в турецкий Бешикташ, а потом в испанскую Малагу.

Николай Морозюк

Почему не вышло в Динамо: банальная конкуренция. Морозюк играл в Динамо во времена Олега Гусева (а позиция Николая была — правый полузащитник). Плюс был Гиоане, который мог сыграть где угодно, Роман Еременко. Так что особых шансов у 20-летнего Морозюка не было.

Что было потом: История Морозюка чем-то похожа на историю Бойко. Николай тоже воспитанник Динамо, тоже прошел стандартный путь — Динамо-2, Оболонь, Кривбасс. Его пробовали на разных позициях - правый полузащитник, плеймейкер, левый защитник, левый полузащитник, но в итоге в донецком Металлурге остановились на правом защитнике.

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За пять сезонов Морозюк так спрогрессировал, что вынудил тренерский штаб Динамо обратить на себя внимание и получил приглашение вернуться в родной клуб. Николая нельзя назвать сверхнадежным защитником, но, когда Динамо действует первым номером, Морозюк — выглядит лучше того же Данило Силвы — он быстрее, техничнее, а его кроссы намного качественнее. Как-то, в игре против Александрии, он отдал четыре голевых передачи плюс хорошо исполняет стандарты.

Роман Зозуля

Почему не вышло в Динамо: Зозуля в паре с Ярмоленко феерили в чемпионате дублирующих команд, но если Андрей получил шанс от Газзаева и сумел воспользоваться им, то Роман просто не смог вылезти из-под пары Милевский-Бангура. К тому же, потом вернулся Шевченко и был еще Кравец на подхвате.

Что было потом: Не откладывая дело на потом, Зозуля за пару месяцев до своего 22-летия перешел в Днепр, который тренировал Хуанде Рамос. Поначалу и в Днепре Зозуле было сложно, поскольку атака была хорошо укомплектована — Калинич, Коноплянка, Матеус, Олейник, но, тем не менее, в первом же сезоне Роман сыграл в 15-ти матча и забил три мяча. Потом добавился еще один серьезный конкурент — Селезнев, но Зозуля забил уже восемь мячей и стал полноценным игроком основы благодаря не столько своей результативности, сколько из-за огромной работоспособности.

Вместе с Днепром Зозуля выиграл второе место в чемпионате, дошел до финала Лиги Европы (правда, в финале не сыграл из-за травмы), регулярно вызывается в сборную Украины.

Лукас Перес

Почему не вышло в Динамо: В Киев Лукас перешел уже сформировавшимся бомбардиром — за два сезона в кризисных Карпатах, он забил 14 мячей. Но придя в Динамо, решением Блохина был отправлен в дубль ("А кто такой Лукас?", — спросил тогда тренер). На этой почве возник конфликт, а Олег Владимирович не из тех, кто умеет выходить из таких ситуаций спокойно. Понятно, что никто Лукасу никаких шансов больше не давал.

Что было потом: Дальнейший прогресс Лукаса был стремительным — за 800 тыс. евро перейдя в греческий ПАОК, он за сезон забил во всех турнирах 10 мячей и отдал 15 голевых передач. Летом 2014 его взял в аренду испанский Депортиво. Даже пропустив полсезона из-за травмы, Лукас все же забил шесть мячей и Депор выкупил его контракт за полтора миллиона. Следующий сезон (2015/2016) стал сверхуспешным для Лукаса — 17 голов и 10 голевых передач в Примере. Летом 2016 его покупает лондонский Арсенал за 25 миллионов евро. Похоже, Олег Владимирович немного не угадал со своей оценкой этого игрока.

Раффаэль и Адмир Мехмеди

Почему не вышло в Динамо: Оба приходили в Динамо накануне сезона 2012/2013 к Юрию Семину, но уже осенью пришел Олег Блохин — на зимних сборах команда "упала на кулаки" и начала отжиматься, многим легионерам, особенно только пришедшим, такие методы были в новинку. Раффаэль выдержал полгода и вернулся в Германию, где транзитом через Шальке оказался в гладбахской Боруссии.

Мехмеди продержался на полгода дольше, но его тренерский штаб видел почему-то не на его родной позиции под нападающими, а на фланге полузащиты, где Адмир просто потерялся и летом 2013 он ушел во Фрайбург.

Что было потом: За два года во Фрайбурге Мехмеди забил двадцать мячей. Летом 2015 его за восемь миллионов купил леверкузенский Байер, где он до сих пор играет.

За без трех месяцев четыре года Раффаэль сыграл за гладбахцев 143 матча, забил 56 мячей и отдал 30 голевых передач.

Голы Мехмеди после ухода из Динамо

Лучшее от Раффаэля в Боруссии М