Украина

Защитник киевского Динамо заявил, что не давал интервью турецкому изданию Fotospor, в котором якобы заявлял о своем намерении перебраться в чемпионат Испании или Англии.

Сегодня в Сети появилось интервью Домагоя Виды изданию Fotospor, в котором игрок говорит, что мечтает проявить себя в лучших лигах Европы.

Однако хорват поспешил опровергнуть данную информацию. Он уверяет, что это интервью – вымысел турецкого издания.

"Журналистам Fotospor должно быть стыдно за такие примитивные инсинуации, ведь ни с кем из них я вообще не общался", — заявил Вида в интервью официальному сайту Динамо.

"Также мне очень неприятно, что на это псевдоинтервью "повелись" и некоторые украинские СМИ, перепечатав непроверенную информацию. Друзья, я же живу с вами в одной стране, многие журналисты знают мой номер телефона. Так что, пожалуйста — обращайтесь ко мне напрямую или через клубную пресс-службу, я всегда открыт к общению. А если я сам захочу что-то донести через прессу, то обязательно приду в офис Динамо и дам комментарий или интервью клубному сайту".

"Сейчас же я полностью сосредоточен на подготовке к ближайшей игре — Динамо — Олимпик, на которую приглашаю и вас. До встречи на Олимпийском!"

Поединок между Динамо и Олимпиком состоится 9 апреля.