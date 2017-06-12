Украина

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий сообщил, что они ждут ответа Десны и Вереса и по-прежнему готовы публиковать документы.

В пятницу Федерация футбола Украины обратилась к клубам Десна и Верес с просьбой разрешить публикацию конфиденциальных документов, касающихся выдачи аттестатов для участия в Премьер-лиге.

Десна оперативно ответила на это письмо. О том, почему ответ черниговцев не удовлетворил Федерацию, рассказал генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

"Ситуация с аттестацией вызвала большой интерес футбольной общественности. Поэтому мы попросили Верес и Десну позволить нам опубликовать конфиденциальные документы, которые были поданы самими клубами в Аттестационный и Апелляционный комитеты, и непосредственно повлияли на решение о выдаче аттестатов для участия в Премьер-лиге. Мы готовы показать эти документы болельщикам, чтобы они сами увидели ситуацию в клубах".

"Безусловно, оба клуба могут выложить любые документы на своих сайтах. Но им никто не мешал это сделать раньше, для этого не нужно было дожидаться нашего обращения. А вот мы публиковать документы без согласия от клубов не можем. Письмо, которое Десна отправила в адрес ФФУ в пятницу, не соответствует нашему запросу. Поэтому мы надеемся получить от обоих клубов ответ на свою просьбу и по-прежнему готовы публиковать соответствующие документы после разрешения от Десны и Вереса".

Football.ua