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Футбольний клуб Десна запевняє, що саме він, а не рівненський Верес мав вийти у Прем'єр-лігу за підсумками сезону 2016/2017.

Десна посіла 2 місце у Першій лізі України, яке дає право на підвищення в класі. Однак чернігівцям не видали атестат і замість них у наступному сезоні в УПЛ гратиме рівненський Верес. Десна категорично не згодна з таким розвитком подій. Клуб вирішив опублікувати офіційні документи, які підтверджують, що у нього все не настільки скрутно з відповідністю критеріям Прем'єр-ліги.

Офіційний сайт Десни опублікував звернення виконавчого директора клубу Ігоря Ушарука.

В доповнення до матеріалів, які надавалися до апеляційного комітету з атестації футбольних клубів Федерації футболу України, для врахування при розгляді апеляційної скарги ТОВ Спортивно-футбольний клуб Десна (далі Товариство) на Постанову комітету з атестації футбольних клубів ФФУ від 19.05.2017 про відмову у видачі атестату, який підтверджує дотримання клубом мінімальних критеріїв в процесі отримання права на участь у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд клубів ОПФКУ Прем’єр-Ліга сезону 2017/2018 повідомляємо про наступне.

Відповідно до наявних документів, Товариством дотримано всі процедури і критерії, зазначені у Регламенті з атестації футбольних клубів Прем’єр-Ліги України (далі Регламент), що підтверджується документами господарської фінансової діяльності.

Наявні документи підтверджують виконання Товариством інфраструктурних та фінансових критеріїв Регламенту (ст.ст.25,26,47,48,49,50), у тому числі на день розгляду апеляційним комітетом з атетстації футбольних клубів Федерації футболу України апеляційної скарги ТОВ Спортивно-футбольний клуб Десна на постанову комітету з атестації футбольних клубів ФФУ від 19.05.2017 року.

Товариство було позбавлено права участі при розгляді вищезазначеної скарги унаслідок не повідомлення про день та час засідання апеляційного комітету з атестації футбольних клубів Федерації футболу України, що унеможливило участь виконавчого директора Ушарука І.М. у засіданні комітету, оскільки останній знаходився за межами України.

Зазначені обставини призвели до неможливості захисту законних прав та інтересів Товариства, у тому числі до неможливості надання у повному обсязі документів, які підтверджують виконання ТОВ Спортивно-футбольний клуб Десна інфраструктурних та фінансових критеріїв Регламенту (ст.ст.25,26,47,48, 49, 50), що призвело до прийняття рішення відповідно до якого апеляційну скаргу Товариства на постанову Комітету ФФУ з атестації футбольних клубів від 19.05.2017 року відхилено, а зазначену постанову залишено без змін.

Враховуючи зазначене, беручи до уваги, що ТОВ Спортивно-футбольний клуб Десна в чесній спортивній боротьбі виборов 2 місце в турнірній таблиці Першої ліги сезону 2016/2017, з метою отримання атестату на право участі Товариства у національних клубних змаганнях Прем’єр-Ліги України, прошу розглянути документи ТОВ Спортивно-футбольний клуб Десна на дотримання мінімальних критеріїв встановлених Регламентом та прийняти рішення щодо видачі вищевказаного атестату.

Заздалегідь дякую за розуміння та сподіваюсь, що Федерація футболу України всіма можливими законними засобами зможе відсояти право Спортивно-футбольного клубу Десна приймати участь у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд клубів ОПФКУ Прем’єр-ліга сезону 2017/2018 р.р”.

На даний момент ми публікуємо реєстр документів, до якого увійшли всі пункти, по яких атестаційний комітет мав претензії до ФК Десна:

Ст.26 Регламенту з атестації ФК ПЛУ: наявність навчально-тренувальних об’єктів:

– договір користування спортивною спорудою між СФК Десна та ДП Олімпійський НСЦ Чернігів від 23.03.2016 року з терміном дії до 01.06.2019 року, для учбово-тренувальних занять;

– договір про надання послуг , пов’язаних з використанням Арени (стадіон в смт. Добряна) та допоміжних приміщень Арени, при проведенні Матчів на Арені футбольного сезону 2016/2017 (учбово-тренувальні заходи та футбольні матчі), укладений між СФК Десна та ГО Футбольний клуб Полісся 15.01.2017 року, з терміном дії по 10.06.2017;

– договір про надання послуг, пов’язаних з використанням стадіону (смт. Добряна) та допоміжних приміщень стадіону, при проведенні Матчів на Арені футбольного сезону 2017/2018 (учбово-тренувальні заходи за участю основного складу, футбольні матчі та учбово-тренувальні заходи команди вікової групи до 19 років (U-19), команди вікової групи до 21 року), укладений між СФК Десна та ГО Футбольний клуб Полісся 15.03.2017 , який набуває чинності 11.06.2017 і діє до 01.08.2018 року .

– договір про надання послуг , пов’язаних з використанням стадіону ФК Чернігів (м.Чернігів) та допоміжних приміщень , при проведенні Матчів футбольного сезону 2017/2018 (учбово-тренувальні заходи за участю основного складу, футбольні матчі та учбово-тренувальні заходи команди вікової групи до 19 років (U-19), команди вікової групи до 21 року ), укладений між СФК Десна та ФК Чернігів 29.05..2017 , який набуває чинності з 01.08.2017 і діє до 01.08.2018 року .

– договір про співпрацю від 20.02.2017, укладений між ТОВ Десна Аква Спорт та СФК Десна, відповідно до якого останньому надаються для тренування тренажерні зали, плавальні доріжки тощо плавально-оздоровчого комплексу у м. Чернігів;

2. Ст.26 Регламенту: наявність в користуванні стадіону у період проведення домашніх матчів за місцем реєстрації клубу.

– договір від 25.03.2016 року про надання послуг по між СФК Десна та ДП Олімпійський НСЦ Чернігів, останнім надаються послуги пов’язані з використанням спортивних споруд на стадіоні у м. Чернігів , при проведенні Матчів за участю СФК Десна;

– повідомлення ПФЛУ, ОФФ, СФК Десна про проведення реконструкції Олімпійського НСЦ Чернігів для проведення футбольних матчів Прем’єр-ліги з орієнтовними термінами закінчення такої реконструкції (липень-грудень 2017 ) та перелік заходів які планується здійснити.

– на час реконструкції Олімпійського НСЦ Чернігів, СФК Десна укладено договір з ФК Оболонь Бровар про використання спортивно-оздоровчого комплексу Оболонь Арена (м.Київ) для проведення матчів СФК Десна на весняну частину сезону 2016/2017 ;

– на час реконструкції Олімпійського НСЦ Чернігів, 26.05.2017 року СФК Десна укладено договір з ПрАТ Оболонь про надання послуг проведення футбольних матчів на стадіоні Оболонь Арена (м.Київ) серед команд клубів ОПФКУ Прем’єр-Ліга сезону 2017/2018 .

Фінансові критерії:

1. пункт 47.6 Ст.47 Регламенту : використання/залучення персоналу включаючи виплати винагороди працівникам:

– згідно штатного розпису СФК Десна, який вводиться в дію з 01.01.2017 у штаті рахується 26 працівників, у т.ч. 19 футболістів, головний тренер,тренер з методичної роботи, тренер , начальник команди тощо. Окрім цього, 16.01.2017 року укладено 2 ЦПД з 2-ма особами: надання послуг, пов’язаних з роботою по ЗМІ; організація та контроль за роботою стюардів (керівник стюардів) на сезон 2016-2017,2017-2018; 3 ЦПД з 3 особами: надання послуг по роботі з вболівальниками клубу , надання послуг з безпеки клуби (офіцер безпеки), надання послуг масажиста (термін дії 20.02.2017 по 30.06.2018).

Станом на 12.06.2017 заборгованість із зп, сплати ЄСВ, ПДФО відсутня;

– згідно штатного розпису СФК Десна від 27.02.2017 який вводиться в дію з 27.02.2017 у штаті рахується 30 працівників, у т.ч. 23 футболісти, головний тренер,тренер з методичної роботи, тренер , начальник команди тощо. Станом на 12.06.2017 заборгованість із зп, сплати ЄСВ, ПДФО відсутня;

– згідно штатного розпису СФК Десна, який вводиться в дію з 14.03.2017 у штаті рахується 31 працівник, у т.ч. 24 футболісти, головний тренер,тренер з методичної роботи, тренер , начальник команди тощо. Станом на 12.06.2017 заборгованість із зп, сплати ЄСВ, ПДФО відсутня;

– згідно штатного розпису СФК Десна , який введено в дію з 01.04.2017 (діє на даний час-12.06.2017) у штаті рахується 30 працівників, у т.ч. 23 футболісти, головний тренер,тренер з методичної роботи, тренер , начальник команди тощо. Станом на 12.06.2017 заборгованість із зп, сплати ЄСВ, ПДФО відсутня.

– згідно штатного розпису СФК Десна , затвердженого 29.05.2017 , який вводиться в дію з 01.07.2017 , у штаті передбачено 67,25 штатних одиниць, у т.ч. 25 футболістів основного складу, 17 футболістів команди вікової групи до 19 років (U-19),17 футболістів команди вікової групи до 21 років (U-21), головний тренер,тренер з методичної роботи, тренер , начальник команди , лікар, масажист тощо.

2. Пункт 48.5 ст.48 – не відповідність фінансової звітності фінансовим критеріям встановленим регламентом.

Зазначений критерій повинен оцінюватися аудитором, а зі сторони ФФУ носить рекомендований характер. Фінансова звітність СФК Десна пройшла незалежний аудит, результати якого є в розпорядженні ФФУ.

Фінансова звітність за 2016 рік не може в повному обсязі використовуватися для оцінки здатності клубу виконувати власні зобов’язання. Оцінка здатності клубу виконати зобов’язання підтверджується:

– згідно балансу – повинно надійти кошти у сумі 5 млн.грн. у рахунок поповнення статутного капіталу сплати статутного СФК Десна;

– протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ СФК Десна від 28.02.2017 року передбачено перерахування коштів СФК Десна, починаючи з червня 2017 у сумі не менше 600 тис.грн. , у рахунок сплати частки в статутному капіталі СФК Десна. Фактично перерахування коштів почалося з 07.06.2017 року згідно рішення зазначеного протоколу ;

– згідно довідки банку від 08.06.2017 року: станом на 08.06.2017 року залишок коштів на рахунку становить 600 тис.48 грн.;

– лист-пропозиція від компанії Ю.ті.Джи.Резіденс (консалтингова компанія в сфері нерухомості) від 29.05.2017 щодо укладення договору спонсорської допомоги на розвиток клубу у розмірі 2 млн.грн.;

– інформування ФФУ про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та відрахувань до бюджету за 5 місяців 2017 року;

– договір від 29.05.2017 між СФК Десна та ПАТ Київопорядкомплект , відповідно до якого надається спонсорська допомога у розмірі 40 млн.грн. протягом футбольного сезону 2017/2018

– договір від 15.01.2017 року між ПрАТ ЧЛГЗ та СФК Десна (термін дії до 31.07.2018) про надання спонсорської допомоги, розмір, порядок та терміни надання встановлюються додатковими угодами;

– договір від 15.01.2017 року між ТОВ Венея (м.Київ) та СФК Десна про надання спонсорської допомоги протягом 2017-2018 років.

– договір від 03.06.2017 між СФК Десна та ФОП Пінчук О.А. про здійснення перевезень футболістів ФК Десна: головної команди, команди вікової групи до 19 років (U-19), команди вікової групи до 21 року (U-21), адміністративного , технічного, медичного персоналу ФК Десна

-Окрім цього,01.02.2017 р. укладено договір про надання аудиторських консультаційних послуг між СФК Десна та Аудиторською фірмою Дункан-Аудит , а 01.06.2017 укладено договір про надання юридичних послуг з юридичною фірмою- адвокатське обєднання Адвокатська фірма Династія .

2. Ст.49 Регламенту: відсутність кредиторської заборгованості станом на 31.03.2017 перед футбольними клубами щодо проведених трансферів до 31.12.2016.

– кредиторська заборгованість відсутня, що підтверджується: фінансовою звітністю, листами клубів ФК Мілсамі (Молдова), ФК Гурія (Грузія), ФК Динамо, ФК Олімпік.

3. Стаття 50.3 Регламенту містить визначення термінів співробітник, і не передбачає надання виписок з банку як на те вказує ФФУ.

Листом від 12.06.2017 №12-06-2017 року в адресу ФФУ повторно направлено документальні матеріали, які підтверджують виконання ТОВ Спортивно-футбольний клуб Десна інфраструктурних та фінансових критеріїв Регламенту (вх.№ ФФУ 1721 від 13.06.2017).

Перша частина документів ФК Десна

Друга частина документів ФК Десна

Повний пакет документів було передано до відповідних органів ФФУ. Ми впевнені, що наші аргументи будуть враховані, клуби УПЛ отримають повноцінну інформацію про реальний стан речей в ФК Десна та НК Верес і, звісно, приймуть правильне рішення, враховуючи всі обставини даної ситуації. Клуб не знімає з себе відповідальності, але працює над помилками і за досить короткий термін нам вдалося виправити всі необхідні зауваження.