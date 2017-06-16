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Испанский специалист Серхио Наварро возглавил Львов после отставки Олега Дулуба.

Сегодня на загородной базе Карпат в Брюховичах команде был представлен новый тренерский штаб, которым будет руководить испанский специалист Серхио Наварро. Новый наставник подробно рассказал о причинах переезда во Львов.

- У исполнительного директора клуба Дарио Друди было мало времени на выбор тренера для главной команды. Какие аргументы он приводил для того, чтобы убедить вас оставить престижную должность в Академии Вильярреала и переехать во Львов?

- Причин сразу несколько и все они довольно просты. Во-первых, это уровень клуба и его статус. Это его авторитет и имидж, которые он имеет в Украине. Кроме того, я вижу здесь перспективу. В Карпат есть амбициозные идеи, которые мне импонируют. Этого достаточно, чтобы взяться за серьезную работу.

- Вы имели возможность ознакомиться с клубной инфраструктурой. Ваши первые впечатления от увиденного?

- Я нахожусь во Львове не так давно, однако ознакомился со стадионом и базой. Могу заверить, что инфраструктура соответствует всем необходимым требованиям. Этого достаточно для того, чтобы комфортно работать и выполнять поставленные задачи.

- Что вы знаете о команде и видели ли матчи Карпат?

- Да, конечно, я имел возможность наблюдать за играми команды и оценил ее возможности. Я вижу потенциал, здесь достаточно игроков, которые имеют шанс на рост. В Карпатах тоже хватает опытных игроков, на которых я также надеюсь.

- Вы говорите о перспективе ... Предварительное ваше место работы — Академия Вильярреала. Наверное, вы слышали об Алексее Гуцуляке.

- Конечно. Мы общались еще в Испании, где Алексей находился в течение шести месяцев. Думаю, в Вильярреале он почерпнул много полезного. Убежден, что опыт, полученный за рубежом, помог Гуцуляку закрепиться в основном составе Карпат.

- У вас есть опыт работы в Восточной Европе — вы работали в казанском Рубине. Как думаете, поможет вам этот фактор в работе с Карпатами?

- Похожий опыт есть не только у меня, но и у моих помощников. Это однозначно поможет. Хотя определенные различия в работе во Львове также будут иметь место.

- Каковы ваши персональные амбиции и совпадают они с требованиями клубного руководства?

- Я приехал сюда, чтобы помочь футболистам и оказать содействие в улучшении их уровня. Еще один важный момент — возвращение болельщиков на трибуны. Люди хотят видеть спектакль. Мы все будем рады, если клуб вернется на высокие позиции.

- Учитывая то, что Карпаты делают ставку на молодежь, а вы долгое время работали именно с молодыми игроками, то не было ли это одним из факторов в пользу вашего приезда во Львов?

- Не в последнюю очередь. Прежде всего, для всех нас это ответственность. Я бы хотел, чтобы каждый игрок выкладывался на полную и рос в футбольном плане. В таком случае мы будем видеть прогресс и это будет влиять на результат работы всей команды.

- В своей тренерской карьере вы не один год работали тренером по методологии. В чем заключается суть этой работы и какими были ваши функции?

- В течение длительного времени я тоже не знал, что это значит (улыбается). Директор по методологии помогает тренерам в клубе построить определенную линию развития, которая была бы общей и улучшала уровень игры каждого футболиста. Я хочу помочь команде, а также тем тренерам, которые работают в клубе.

- Украинский и испанский футбол, как и менталитет, трудно сравнивать, ведь они различаются между собой. И все же, вы будете подстраивать команду под свой футбол и свой менталитет, или подстроитесь под украинский стиль?

- Прежде всего, это процесс и его непросто предсказать. Я приезжаю в новую страну и должен подстраиваться под местные порядки. Конечно, у меня есть свои взгляды и идеи.

- Расскажите о ваших помощников. Кто именно будет помогать вам в тренерским штабе Карпат?

- Это мои соотечественники Иван Медай, который будет моим ассистентом, и тренер по физподготовки Хосе Пастор. У нас общие взгляды на работу. Также в нашу тренерскую команду войдут местные специалисты.

- Дарио Друда говорил, что первой задачей, которую нужно решить после представления главного тренера — это усиление команды. У вас уже есть конкретные фамилии потенциальных новичков?

- У нас будет общее решение по этому вопросу. Взгляды на кадровую политику в меня и руководства клуба одинаковы. В процессе подготовки к сезону мы определимся, кто сможет усилить Карпаты.

- Каковы ваши ожидания относительно места Карпат в турнирной таблице в новом сезоне?

- Могу гарантировать, что в каждом матче мы будем прилагать все усилия и играть на победу. Наша цель — это борьба за максимальные и высокие позиции в лиге.