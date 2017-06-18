Украина

Главный тренер Волыни Виталий Кварцяный рассказал о состоянии клуба на данный момент.

В прошедшем сезоне ФИФА не один раз лишила Волынь очков за не выплату долгов бывшим игрокам луцкого клуба.

"Мы пытаемся понемногу гасить долги. За всеми точками, запятыми, абзацами, которые есть в регламенте, вероятно, найдется законный аргумент, чтобы Волынь осталась в УПЛ. Если только мы будем последовательны в выполнении своих финансовых обязательств. Если мы не сделаем этого — нас, конечно, не пустят", — рассказал Кварцяный в комментирии телеканалу Футбол 1.

"Мы должны выйти на ноль, чтобы на наших плечах никогда больше не было долгов. Чтобы с нас больше не снимали очки и не запрещали трансферы. Самое главное для нас - выйти из этого пике. Если при всем этом удастся еще и остаться в Премьер-лиге - это было бы вообще здорово".