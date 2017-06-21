Украина

Новички Зари Леонидас и Силас поделились своими предпочтениями при жеребьевке в Лиге Европы, рассказали о себе и дружбе с Тайсоном, а Леонидас еще и провел сравнение с чемпионатом Гонконга.

В прошлом сезоне Заря в Лиге Европы сыграла с Манчестер Юнайтед, Фенербахче и Фейеноордом. У новичков команды Силаса и Леонидаса нет особых предпочтений, с кем играть.

"На мой взгляд, хорошо, когда в твоей группе и гранды, и команды, которые примерно одинакового с нами уровня", — заявил Леонидас.

"Если даже сначала мы не попадём на сильные команды, то, в случае нашего выхода из группы, мы наверняка сыграем с кем-либо из грандов. Главное, из группы выйти. В любом случае, думаю, с кем-то из топ-команд мы сыграем", — уверен Силас.

Леонидас играл в Гонконге. Украинский клуб выигрывает практически по всем параметрам.

"И тренировочный процесс, и игры, и уровень чемпионата значительно разнятся. Здесь, в Украине, всё гораздо лучше и сложнее. Кроме зарплат, конечно".

Оба новичка Зари – из бразильского города Пелотаса.

"Я из города Пелотас. Начал играть и тренироваться там. Когда подрос, начал ездить по всей Бразилии. Появлялись предложения из разных команд. Я играл в Интернационале, Флуминенсе, Гремио, Атлетико Паранаенсе и юношескую карьеру закончил в Гоясе. Именно оттуда я переехал в Гонконг", — рассказал Леонидас.

"Я тоже из Пелотаса. Совсем недавно мне исполнился 21 год. У меня большая семья в которой 10 братьев. Очень спокоен по характеру в жизни и всегда счастлив (улыбается). Люблю работать. Мне нравятся тренировки в Заре потому что они тяжёлые. Намного тяжелее, чем в Бразилии. Надеюсь, за счёт этого я буду легче и быстрее прогрессировать. С 10 до 16 лет я играл в футбольном клубе Прогресса. После этого четыре года был в системе Интернационала. В Ю-20 был вице-капитаном команды. Оттуда перебрался в Запорожье. С Леонидасом знаком уже десять лет", — продолжил Силас.

Как оказалось, новые футболисты Зари знакомы с одним из лучших бразильцев УПЛ – Тайсоном.

"Мы с детства знаем Тайсона. Постоянно с ним общаемся. Когда мы впервые приехали в Украину, то остановились на время у него", — признался Леонидас.

"Да, Тайсон наш хороший друг. Мы всегда можем к нему обратиться за помощью", — подтвердил Силас.