Украина

Украинский защитник Леха Владимир Костевич победил в итоговом голосовании болельщиков на своей позиции.

Официальный сайт чемпионата Польши опубликовал результаты голосования болельщиков за Команду сезона 2016/2017.

Так, лучшим левым защитником Экстракляссы стал экс-игрок львовских Карпат, украинец Владимир Костевич. Выступающий ныне за познаньский Лех Костевич, набрал в два раза больше зрительских голосов (52.2%), нежели Петр Томасик, занявший второе место (26.1%)

Стоит отметить, что в чемпионате Польши Владимир выступает лишь с зимы. В 17 поединках за Лех он успел отметиться двумя ассистами и помочь команде завершить сезон бронзовыми призерами.