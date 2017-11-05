Украина

Четыре футболиста и тренер Мариуполя покидали поле раньше остальных.

В сегодняшнем матче 15-го тура чемпионата Украины Мариуполь дома встречался с Шахтером и проиграл со счетом 1:3.

Весь второй тайм Мариуполь провел в меньшинстве. За вторую желтую карточку поле покинул Роже Гомис, сфоливший сначала на Коваленко, а потом на Марлосе.

Таким образом приазовский клуб уже пятый матч подряд не может закончить матч в полном составе.

В матче против Олимпика в 11-м туре (2:3) был удален Сергей Вакуленко. В игре с Вересом (1:1) красную карточку увидел перед собой Сергей Яворский. Вакуленко также был удален во встрече против Зари (2:5), а в матче с Черноморцем (0:0) был удален главный тренер Александр Бабич.