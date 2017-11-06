Украина

Защитник Динамо Киев Николай Морозюк рассказал о матче чемпионата против Ворсклы.

Динамо на НСК Олимпийский в рамках 15-го тура УПЛ встречалось с полтавской Ворсклой и сумело одержать победу.

"После этой победы настроение гораздо улучшилось, ведь у нас была серия неудачных матчей в чемпионате. Не могу вспомнить, когда это еще мы не могли выиграть в течение пяти поединков. До сих пор не верю, что с нами такое произошло", — приводит слова Морозюка официальный сайт Динамо.

"На второй тайм мы вышли не слишком уверенно, может, немного расслабились, но главное, что выстояли. Да, мы нервничали, и у нас не было уверенности во второй половине встречи. Осуществили несколько нелогичных и невынужденных ошибок. Нужно сделать правильные выводы и не допускать их в дальнейшем".

Морозюк также не считает, что Ворскла, с которой в первом круге Динамо сыграло в безголевую ничью, является неудобным для киевлян соперником.

"В нашем чемпионате практически все команды играют в одинаковый футбол. Самое главное для нас — не пропускать после контратак и стандартных положений — это для нас самое страшное. В других случаях соперники, по большому счету, ничего не могут создать у наших ворот, ведь при розыгрышах комбинаций мы действуем уверенно. Повторюсь, нужно работать над тем, чтобы не допускать простых ошибок в центре поля и не создавать сами себе проблем", — сказал Морозюк.

Отметим, что матч запомнился множеством спорных решений главного арбитра.