Украина

Форвард Динамо Артем Кравец может пропустить пару месяцев.

Во вчерашнем матче 15-го тура чемпионата Украины против Ворсклы не принимал участие нападающий Динамо Артем Кравец.

У форварда появились проблемы с приводящей мышцей после поединка Лиги Европы против Янг Бойз.

Александр Хацкевич в интервью после встречи с Ворсклой заявил, что Кравец пропустит остаток сезона, но скорее всего ошибся и имел ввиду остаток года.

Отметим, что из-за травмы Кравец уже был исключен из состава национальной сборной Украины, а его место занял партнер по Динамо Артем Беседин.

Также Хацкевич сообщил, что травмы есть у Дениса Гармаша и Виталия Буяльского (у обоих подозрение на надрыв передней мышцы), у Никиты Корзуна надрыв приводящей мышцы.

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