Украина

Клубы УПЛ выразили свое мнение относительно возможной переигровки матча Мариуполь — Динамо.

На неделе киевский клуб обратился в УПЛ с просьбой переиграть матч 7 тура чемпионата Украины против в Мариуполя, на который Динамо ранее отказалось прибыть.

Как сообщает телеканал Футбол, теперь стала известна позиция остальных клубов лиги по данному вопросу.

Так за переигровку проголосовали Заря, Черноморец, Олимпик, Зирка, Карпаты, Александрия и Сталь, в то время как Шахтер и Ворскла проголосовали против.

Ранее вице-президент Мариуполя Андрей Санин заявил, что клуб отказывается переигрывать матч с Динамо.