Украина

Украинская рефери будет работать на матче в Вольфсбурге.

Первая женщина-арбитр в истории чемпионата Украины Екатерина Монзуль рассудит противостояние между Вольфсбургом и Фиорентиной. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Поединок 1/8 финала состоится на стадионе АОК в Вольфсбурге 15 ноября, начало в 19:00 по Киеву.

Отметим, что первый матч завершился убедительной выездной победой немок со счетом 4:0.

Ассистировать Монзуль будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, а также 4-й арбитр Анастасия Романюк. Наблюдатель арбитража Элени Кирю из Греции.