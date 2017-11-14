Украинская рефери будет работать на матче в Вольфсбурге.
Екатерина Монзуль
14 ноября 2017, 12:49
Первая женщина-арбитр в истории чемпионата Украины Екатерина Монзуль рассудит противостояние между Вольфсбургом и Фиорентиной. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.
Поединок 1/8 финала состоится на стадионе АОК в Вольфсбурге 15 ноября, начало в 19:00 по Киеву.
Отметим, что первый матч завершился убедительной выездной победой немок со счетом 4:0.
Ассистировать Монзуль будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, а также 4-й арбитр Анастасия Романюк. Наблюдатель арбитража Элени Кирю из Греции.