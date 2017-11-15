Украина

Полузащитник Шахтера Фред считает, что о Наполи и Лиге чемпионов можно будет думать после победы в чемпионате Украины над Александрией.

Ближайший поединок первенства УПЛ против Александрии, как признался Фред, является сейчас приоритетом для Шахтера.

"Выступая в разных турнирах, главное – правильно расставить приоритеты, — сказал Фред. – Для нас очень важна победа в чемпионате Украины, поэтому сейчас наш приоритет – матч против Александрии. И уже потом мы сосредоточимся на Наполи и Лиге чемпионов. Александрия — физически сильная команда, в которой много высоких футболистов, отлично действующих на втором этаже. Будем стараться опустить мяч на землю и действовать в своей манере, хотя и у нас есть высокие ребята, которые не уступят сопернику в игре головой".

Матч 16-го тура первенства УПЛ Шахтер – Александрия состоится в пятницу, 17 ноября, в Харькове на ОСК Металлист. Начало в 19:00. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

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