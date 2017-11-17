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Форвард Вереса дал большое интервью Football.ua, а также рассказал о том, без чего не мог бы жить.

Уходящий год для Михаила Сергийчука получается ярким и запоминающимся, с кучей событий и эмоций. Конфликт с тренером заставил футболиста покинуть тогда еще выступавший в первой лиге Верес, но Миша нашел себя в Олимпике, забил важнейший гол Динамо и помог дончанам пробиться в еврокубки. Однако летом Сергийчук покинул уже Олимпик и вернулся в Верес, где является одним из лидеров коллектива и лучшим бомбардиром команды. В своем интервью Миша поведал о взаимоотношениях с тренерами, успехах Вереса, эпичном флеш-интервью, лучших защитниках УПЛ и любимом Ливерпуле.

- Ты третий раз вернулся в Верес. Нынешнее твое пришествие – самое успешное?

- Вернулся – третий, а всего провожу в этой команде уже четвертый отрезок в карьере. Пожалуй, действительно, этот сезон мне дается лучше всего. Да и весь 2017-й год получился неплохим для меня, если брать еще и выступления в Олимпике.

- Покидая ровенчан зимой прошлого года, предполагал, что команда выйдет в Премьер-лигу, а ты в нее вернешься?

- Не думал, что все сложится так, конечно. Я покидал Верес из-за того, что не мог продолжать работать с Мазяром, не сложились у нас отношения по определенным причинам. В Олимпике сначала тоже было непросто – новый коллектив, мало кого знал. Но затем все было достаточно хорошо.

- Если бы в Вересе продолжил работать Владимир Мазяр, твое возвращение в ровенский клуб было бы невозможным?

- Конечно нет! Вообще не хочу говорить об этом человеке.

- Юрий Вирт – антипод Мазяра?

- Да, он спокойный, решения принимает взвешенно. Может подойти, спокойно что-то сказать, объяснить. Не могу сказать, что он часто общается индивидуально, но на теории все предельно ясно объясняет, без эмоций, мы все понимаем.

- Сожалеешь, что не удалось закрепиться в Олимпике и попробовать свои силы в еврокубках?

- Если честно, то вообще не ожидал, что будет такой поворот событий. Сожалею, что лишь не сыграл в квалификации Лиги Европы. Есть ребята, которые отпахали весь сезон, заслужили этот результат. Но и я внес свою частичку во все это. Победа над Динамо, например. Она мне запомнится на всю жизнь.

- Обида на тренерский штаб донецкой команды осталась?

- Нет, что ты. Ничего плохого не могу сказать о Романе Санжаре. Он принял такое решение, я его понимаю. Совершенно не жалею, что так произошло.

- Видел Романа Николаевича в гневе?

- Пару раз, но это все эмоции. Он сразу же отходит и вновь становится спокойным.

- Забивать Олимпийцам было вдвойне приятно?

- Мало забил, надо было забивать еще, потому что для победы этого оказалось мало. Я давно говорил Зарику (Заури Махарадзе, — прим. авт.), что он фартовый. У меня был хороший момент в первом тайме, потом неплохо бил Степанюк.

- Ничейная серия Вереса достигла шести матчей, а всего у ровенчан девять ничейных результатов. Не перебор?

- Конечно, нам хочется выигрывать. Были игры, которые складывались в нашу пользу, но мы пропускали. Было и наоборот, спасали матчи, где выглядели хуже. Возможно, было бы лучше, чтобы мы где-то проиграли, но при этом два матча выиграли. Надеюсь, скоро вернемся на победный путь и дальше будет легче.

- Вы проиграли только Шахтеру и Заре, пробились в четвертьфинал Кубка Украины. В чем секрет успехов Вереса?

- Ту же Зарю мы мотивировали, можно сказать. Дали им толчок. Они ведь после победы над нами набрали сумасшедший ход, хорошо выступают в Лиге Европы. Теперь хотим вернуть им должок. В чем секрет? У нас есть опытные игроки, это очень важно. Есть молодые, голодные ребята, которые пришли из первой лиги. Думаю, после зимы, когда все притрутся друг к другу, мы будем играть еще лучше.

- В команде уже ходят разговоры о желании пробиться в Лигу Европы?

- Нет, пока об этом не думаем. Наша задача сейчас – попасть в первую шестерку. А там уже будем отталкиваться от того, как будут складываться дела. Если руководство поставит более высокие задачи, нужно будет усиливаться.

- Предстоящий матч с Зарей станет как раз тестом на готовность к евробаталиям?

- Не сказал бы, это очередная игра. На данном этапе – самая важная игра. Если ее выиграем, получим такой себе зазорчик, в моральном плане станет проще.

- Возможно, луганчане будут думать о будущем матче в Лиге Европы. Это может помочь твоей команде?

- Трудно сказать. Заря сейчас набрала очень хороший ход, приятно смотреть их матчи. А как они выбегают в контратаки! Только посмотрите, сколько забил Опанасенко – пять мячей, а ведь это правый защитник. У него в каждом матче есть выходы один на один! Это какой-то правый форвард уже, с Караваевым у них очень сильная связка. Кстати, Женя уж точно заработал на вызов в сборную.

- Как команда проводила паузу в чемпионате?

- После предыдущего тура тренер предоставил нам три дня выходных, а затем мы работали в привычном режиме. Товарищеских матчей в этой паузе решили не проводить.

- Сейчас в чемпионате Украины много ничьих, многие болельщики и специалисты говорят об отсутствии зрелищности в матчах. Как думаешь, в чем причина таких изменений?

- Наверно, наш чемпионат выровнялся. Сейчас все команды могут сражаться друг с другом, каждый у каждого отбирает очки. Даже Шахтер может оступаться. Хотя бы вспомнить наш матч с Горняками, мы были близки к тому, чтобы сыграть вничью.

- На твоем счету уже четыре забитых мяча. Доволен своей результативностью?

- Есть достаточно моментов, чтобы сделать ее лучше. Так что стараюсь много работать. Моя цель? Не хочу говорить о каком-то количестве, ставлю задачу забивать в каждом матче и приносить пользу своей команде.

- Тем не менее, болельщики тебя очень жестко критикуют в соцсетях…

- Я стараюсь не обращать внимание, нормально отношусь к критике. Да, есть моменты, когда я принимаю не те решения. Но как говорится, нападающий должен быть жадным. Я нацелен на ворота и делаю все, чтобы забить.

- Твое интервью каналу Футбол 1 после матча с Александрией с кучей ненормативной лексики. Что это было?

- Словили меня "теплым", сразу после финального свистка. Понимаю, что это было некорректно, некрасиво, неправильно с моей стороны. В дальнейшем такого не повторю. В тот момент просто было очень обидно, эмоции захлестнули.

- Клуб не оштрафовал за такие эмоции?

- Нет, но при этом пожурили, сказали, что не стоит такого делать. Хорошо, что еще так все закончилось (улыбается, — прим. авт.).

- За оценками своей игры в прессе следишь? Какие сайты читаешь чаще всего?

- Ежедневно листаю новости, слежу за футбольной жизнью, но о Вересе редко читаю. Использую сразу несколько украинских интернет-ресурсов, в том числе и Football.ua.

- Знаешь, какой игровой навык в Инстате у тебя самый высокий?

- Даже не знаю, наверно открывание.

- Не угадал, дриблинг.

- Ничего себе, я прям как Месси (смеется, — прим. авт.)!

- У кого учился финтам?

- Та ну заканчивай, где я, а где финты (смеется, — прим. авт.). Если серьезно, то в детстве я фанател от игры Фернандо Торреса и Тьерри Анри – это невероятные нападающие, которые играли действительно на высочайшем уровне. Есть еще Луис Суарес, но в этом сезоне он сдал.

- Условия в Вересе лучше, чем в Олимпике?

- В целом – да. Есть своя база, условия для тренировок хорошие, не нужно никуда ехать, тратить время на дорогу. Приехал на базу, переоделся, потренировался, покушал, отдохнул. Есть восстановительные процедуры. В общем, все, что нужно.

- А финансовые условия? Зарплата и премия выплачиваются вовремя?

- Да, лучше. Все платят вовремя, без задержек.

- Бонус за ничью в матче с Динамо был?

- Нет, нас никто не стимулировал со стороны. Но от руководства мы получили более высокую премию, чем обычно.

- В Вересе совсем нет легионеров. От этого атмосфера только лучше?

- Разве что в плане понимания работы на тренировках. Считаю, что легионер должен быть на голову выше нашего футболиста. Например, Моха в Олимпике – как раз такой пример. А так, не думаю, что атмосфера в команде зависит от наличия или отсутствия легионеров.

- Часто собираетесь всей командой?

- Не особо, в этом сезоне пока даже не собирались.

- Кому принадлежит звание главного весельчака Вереса?

- Конечно, это Вася Кобин. Этот человек умеет "подсыпать". С ним не соскучишься. Частенько "притравливает" на тренировках, он же научился там у бразильцев в Шахтере. Теперь может себе позволить.

- В Олимпике у вас были неплохие "зарубы" с Сергеем Гринем. В новой команде продолжаете "зажигать"?

- Сереги сейчас реально не хватает. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Надеюсь, скоро он к нам вернется, снова сыграем с ним в теннис. Пока, правда, еще не играли в Вересе, но я готов снова обыграть его книгой (смеется, — прим. авт.). Это простой, приятный человек, с которым всегда интересно. Да и не соскучишься с ним тоже. Летом играли в Одессе, так Гринь чуть не поехал на игру без бутс – забыл их в номере.

- Три лучших нападающих в украинском чемпионате на данный момент.

- Юри Фрейтас и Дьемерси Мбокани – без таких нападающих в нашем чемпионате очень тяжело. Ну и, конечно же, Факундо Феррейра. Аргентинец – настоящая голевая машина.

- Кто из защитников в УПЛ самый грубый?

- Домагой Вида. А самый сильный защитник – Женя Хачериди. Мне очень сложно ему противостоять. Его практически невозможно обогнать, ты делаешь пять шагов, Хачериди – два. В Ужгороде играли, я ставлю ему корпус, мяч практически у меня, вариантов вроде бы нет, но он умудряется его как-то выбить. Монстр!

- Назови имя вратаря, которому сложнее всего забить.

- Назвал бы Заури Махарадзе, но в Киеве он с нами не играл в матче первого круга. Тогда Олимпик за уши вытянул Артем Кичак. Это был просто-таки день имени Кичака. Саше Бандуре я не бью, хотя статистика говорит за него. Тогда, наверно, назову Андрея Пятова, это сильнейший голкипер в Украине на данный момент.

- Три вещи, без которых ты бы не смог прожить в этом мире.

- Семья, футбол и верные друзья.

- Твой любимый Ливерпуль снова не радует в этом сезоне…

- И меня расстраивают. Жду, когда у них уже будет стабильность. Смотрю почти каждый их матч, болею за Красных со школы, с того самого легендарного финала ЛЧ против Милана. Сейчас у них собралась команда мечты в атаке, такие "электрички" играют, а в обороне наладить не могут.

- Забивая голы, ты часто любишь прокатиться по газону на коленках. У Стивена Джеррарда взял эту "фишку"?

- В Англии много футболистов так празднуют голы, но я подсмотрел это у Фернандо Торреса.

- А еще ты всегда шлешь на трибуны середечко. Вы с любимой недавно расписались. Когда свадьбу гулять будете?

- Ждем отпуск, чтобы всех вместе собрать. У нас в Вересе за пару месяцев четыре человека расписалось – я, Волошинович, Пасич и Степанюк. Настоящий свадебный бум!

- Наследника скоро ждать?

- Посмотрим, как Бог даст.

- Твое любимое место во Львове?

- Я везде себя чувствую уютно во Львове, в любом месте. Если честно, то раньше меня Ровно не очень нравилось, но сейчас хочется жить именно там. Жаль, что сейчас бываю там лишь проездом в последнее время.

- Прочитай последнее сообщение в Вайбере.

- Так, расписание дня на завтра от тренера в клубной группе. А до этого я отправлял сообщение другу, просил узнать за билеты на матч Украина – Словакия (интервью было записано в день матча сборной, — прим. авт.).

Олег Барков для Football.ua