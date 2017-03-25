ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился впечатлениями от матча против Хорватии (0:1), а также эмоциями от дебюта в команде.

Сборная Украины уступила Хорватии 0:1 в рамках отбора на ЧМ-2018. Встреча стала дебютной в национальной команде для защитника Шахтера (выступающего на правах аренды в Карпатах) Николая Матвиенко. Несмотря на дебют, Николай отыграл весьма уверенно.

"Меня поддерживала вся команда. Тренер сказал спокойно играть в свою игру и я сделал это", — заявил Матвиенко в эфире программы "Головна команда".

"Я рад, что дебютировал за сборную в таком матче: набираешься больше опыта, играть интереснее. Было сложно, но хорваты давали пространство для маневров, и мы показали это во втором тайме".

"Я считаю, что в первом тайме была какая-то неразбериха, а изменения произошли после разговора в раздевалке. Мы начали больше понимать друг друга, начали появляться моменты".

Несмотря на поражение, сборная Украины не спешит падать духом.

"Ни в коем случае, у нас все еще впереди", — отметил Матвиенко.

После 5 туров в активе сборной Украины 8 пунктов. Подопечные Шевченко делят 3-4 место со сборной Турции, уступая 2 очка Исландии и 5 – Хорватии.