Лига чемпионов 26 августа 2021, 11:44 Пятов: Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты Голкипер "горняков" Андрей Пятов высказался о квалификации Шахтера в Лигу чемпионов. Андрей Пятов. Фото Шахтер Донецк 26 августа 2021, 11:44 Донецкий Шахтер вырвал путевку в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв вничью с Монако в домашнем поединке плей-офф квалификации (2:2). Голкипер "горняков" Андрей Пятов подвел итоги матча, поблагодарив болельщиков за невероятную поддержку. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Пятов (@piat30) "Еще пошумим. Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты", написал Пятов на своей странице в Instagram. Ранее сообщалось, что Пятов и Марлос — лучшие игроки Шахтера в матче против Монако по версии Sofascore. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер — Монако. Люди Андрей Пятов Команды Монако Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте