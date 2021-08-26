Лига чемпионов

Голкипер "горняков" Андрей Пятов высказался о квалификации Шахтера в Лигу чемпионов.

Донецкий Шахтер вырвал путевку в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв вничью с Монако в домашнем поединке плей-офф квалификации (2:2).

Голкипер "горняков" Андрей Пятов подвел итоги матча, поблагодарив болельщиков за невероятную поддержку.

"Еще пошумим. Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты", написал Пятов на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Пятов и Марлос — лучшие игроки Шахтера в матче против Монако по версии Sofascore.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер — Монако.