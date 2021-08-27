Лига чемпионов

Технический директор португальцев Луизао высказался о соперниках "орлов" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Накануне в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Киевское Динамо попало в "группу смерти", где сыграет с Барселоной, Баварией и Бенфикой.

Технический директор португальцев Луизао прокомментировал результаты результаты жеребьевки, выделив сильные стороны каждого из соперников.

"Мы попали в сильную группу. Но мы прошли ПСВ, чтобы быть среди лучших. Бавария не нуждается в комментариях, хоть в клубе и произошли изменения на тренерском посту. Далее идет Барселона, где тренер наш старый знакомый – Рональд Куман (голландец тренировал Бенфику в сезоне 2005/06) и киевское Динамо, у которого хороший старт сезона", — приводит слова Луизао пресс-служба Бенфики.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис высказался о результатах жеребьевки, оценив соперников киевского клуба.

Вашему вниманию все группы Лиги чемпионов сезона-2021/22.