ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию видеообзор поединка отбора к ЧМ-2018 между Мальтой и Словакией.
fifa.com
27 марта 2017, 08:57
В рамках 5-го тура отборочного этапа к ЧМ-2018 сборная Словакии с небольшими трудностями, но все-таки одолела скромную Мальту.
Мальта — Словакия 1:3
Голы: Фарруджия, 14 — Вайсс, 2, Грегуш, 41, Немец, 84
Мальта: Хогг — Магри, Камиллери (Гэтт, 81), Церафа, Аттард — Шиберрас, Мускат, Фенеч, Гэмбин (Кристенсен, 73), Фарруджия — Шембри (Монтебельо, 90)
Словакия: Козачик — Шкртел, Губочан, Пекарик, Шкриньяр — Куцка (Дюриш, 74), Грошовски, Грегуш, Мак (Хамшик, 50), Вайсс (Руснак, 86) — Немец
Предупреждения: Фарруджия, Камиллери — Шкртел, Немец, Куцка
Удаления: Фарруджия, 79 — Немец, 90+1