ЧМ-2018. Отбор

Защитник Эвертона Шимус Коулмэн ближайшие полгода будет получать зарплату не от своего клуба, а от ФИФА.

Правый бек получил ужасающую травму в поединке за национальную сборную Ирландии против Уэльса (0:0) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

Валлиец Нил Тейлор очень грубо врезался в Коулмэна, в результате чего у Шимуса был диагностирован двойной перелом ноги.

Футболист уже был успешно прооперирован, однако впереди у него длительный период реабилитации, в течение которого Эвертон не будет платить ему зарплату. Вместо Ирисок это сделает ФИФА согласно программе защиты клубов.

Таким образом, как минимум в течение следующих шести месяцев Коулмэн будет получать от организации свой привычный оклад в размере 50 тыс. фунтов в неделю.

До травмы Шимус провел за Эвертон 26 игр в Премьер-лиге, отличившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.