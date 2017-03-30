ЧМ-2018. Отбор

Легенда футбола Диего Марадона расстроен из-за четырехматчевой дисквалификации его экс-подопечного Лионеля Месси.

Лионель получил бан за оскорбления в адрес линейного арбитра во время поединка против Чили и был отстранен на 4 матча отборочного цикла ЧМ-2018. Данный инцидент поразил Марадону, ведь, по его словам, Лионель всегда ведет себя тихо и вежливо.

"Я был удивлен, потому что Месси — невероятный парень, который никогда ни на что не жалуется", — сказал Диего.

"Он – вежливый человек. Для своих одноклубников и для всех остальных он – плюшевый мишка".

Несмотря на такую характеристику, Марадона подчеркнул, что обвинения в сторону Лео являются достаточно существенными.

"То, что сказал Месси – очень серьезно, но даже в такой ситуации наказание можно изменить".

"Я поговрю с Инфантино. Думаю, это ужасное наказание. Четыре матча – это слишком много", — считает Диего.

Аргентина уже успела провести один поединок без своего капитана, уступив Боливии со счетом 0:2.