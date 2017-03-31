ЧМ-2018. Отбор

Исполнительный комитет федерации футбола Аргентины (AFA) собирается провести встречу, чтобы освободить главного тренера национальной команды Эдгардо Баузу от его обязанностей.

Ожидается, что руководство AFA, во главе с новоизбранным президентом Клаудио Тапией, единогласно проголосуют за увольнение Баузы.

Источники ESPN сообщают, что AFA хочет заменить Баузу главным тренером Севильи Хорхе Сампаоли.

Сам чилиец заинтересован в этой работе и в его контракте с андалусийцами есть клаусула, позволяющая ему покинуть клуб, с которым он связан контрактом до 2018 года.