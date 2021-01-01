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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед сойдется в противостоянии с Астон Виллой в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Оле-Гуннара Солскьяера.

Так, на потенциальную победу Манчестер Юнайтед коэффициент составляет 1,77, а вероятность успеха Астон Виллы оценивается показателем 4,40. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,10.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Манчестер Юнайтед будет проигрывать и выиграет: да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7.70.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла состоится в сегодня, первого января, в 22:00 по киевскому времени.