Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Кубка Италии.

В поединке 1/8 финала Кубка Италии Фиорентина — Интер букмекерская компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Коэффициент на победу Интера составляет 1,69, на ничью — 4,20, на победу Фиорентины — 4,50.

При этом букмекеры считают, что матч вряд ли закончится нулевой ничьей. Коэффициент на эту ставку — 8,00.

Матч Вулверхэмптон — Эвертон состоится сегодня, 12 января. Начало — в 22:15 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.