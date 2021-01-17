Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию котировки букмекеров на финальный поединок за трофей.

В решающем матче Суперкубка Испании каталонская Барселона встретится с Атлетиком из Бильбао.

Коллектив Рональда Кумана считается фаворитом матча, по мнению букмекеров.

Так компания Parimatch дает на победу каталонского клуба коэффициент 1,66.

Ничью эксперты оценивают в 4,10, а на победу басков можно поставить с коэффициентом 5,30.

Если вы верите, что тотал в поединке будет 2,5 и больше, то на данный исход коэффициент 1,71 (нет — 2,23).

На Football.ua будет доступно видео лучших моментов игры, после завершения поединка.