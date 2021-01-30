Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 20-го тура итальянского чемпионата.

В поединке 20-го тура Серии А Аталанта — Лацио букмекерская компания считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу Аталанты составляет 1,83, на ничью — 3,90, на победу Лацио— 4,30.

При этом букмекеры считают, что гости вряд ли одержан победу в данном поединке, не пропустив ни одного гола. Коэффициент на это — 7,30.

Матч Аталанта — Лацио состоится завтра, 31 января. Начало — в 16:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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