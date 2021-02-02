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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 22-го тура английской Премьер-лиги.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги встрется Вулверхэмптон и лондонский Арсенал. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Так, коэффициент на победу Вулверхэмптона составляет 3,50, на ничью — 3,30, на победу Арсенала — 2,23.

При этом букмекеры считают, что "канониры" вряд ли сумеет забить более трех мячей. Коэффициент на это — 11,0.

Матч Вулверхэмптон — Арсенал состоится сегодня, 2 февраля. Начало — в 20:00 по киевскому времени.

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