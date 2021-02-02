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Вашему вниманию котировки на поединок 1/2 финала.

В первом матче полуфинального противостояния Кубка Италии Наполи примет Аталанту.

Букмекерская компания Parimatch считает небольшим, но фаворитом противостояния на Стадио Диего Армандо Марадона хозяев. Коэффициент на победу Наполи составляет 2,55, на победу Аталанты — 2,80, на ничью — 3,45.

Также практически одинаковые коэффициенты на то, что команды забьют: Наполи — 1,23, Аталанта — 1,25.

А вот тот, кто хочет рискнуть ради большого выигрыша, может поставить на счет 6:1 или 1:6. В первом случае коэффициент составит 210,0, во втором — 230,0.

Матч Наполи — Аталанта запланирован на среду, 3 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени.

В первом матче второй полуфинальной пары Ювентус на выезде обыграл Интер.