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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 24-го тура немецкой Бундеслиги.

В рамках поединка 24-го тура немецкой Бундеслиги состоится встреча между мюнхенской Баварией и дортмундской Боруссией. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу Баварии составляет 1,59, на ничью — 4,70, а на победу Боруссии Д — 5,20.

При этом букмекеры считают, что "шмели" вряд ли сумеют "перестрелять" оппонентов. Коэффициент на это — 6,00.

Матч Бавария — Боруссия Д состоится 6 марта. Начало — в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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