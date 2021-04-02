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Стали известны котировки на поединок.

В рамках 20-го тура чемпионата Украины СК Днепр-1 проведет домашний поединок против ПФК Львов.

Букмекерская компания Parimatch считает, что фаворитом данного противостояния является команда Игора Йовичевича.

Так на победу СК Днепр-1 можно поставить с коэффициентом 1,51. Ничью эксперты оценили в 4,20, а победу гостей — в 6,60.

Если вы уверены, что тотал в матче будет три и больше, то на это событие можно поставить с коэффициентом 2,40 (меньше — 1,57).

Матч Днепр-1 — Львов состоится второго апреля. Начало игры — в 18:30 по киевскому времени. Читайте анонс этого поединка на Football.ua. Также доступна онлайн-трансляция игры.

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