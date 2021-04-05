Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч 1/4 финала.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Боруссией Д эксперты считают фаворитом англичан.

Компания Parimatch установила коэффициент на победу "горожан" 1,39, на победу "шмелей" – 8,0, на ничью — 5,2.

Также аналитики полагают, что больше шансов увидеть голы в исполнении хозяев: Манчестер Сити забьет — 1,08, Боруссия Д забьет — 1,65.

Матч Манчестр Сити — Боруссия Д состоится во вторник, 6 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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