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Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок полуфинала Лиги Европы УЕФА.

В рамках ответного поединка полуфинала Лиги Европы УЕФА, состоится встреча между английским Арсеналом и испанским Вильярреалом. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у хозяев.

Так, коэффициент на победу Арсенала составляет 1,86, на ничью — 3,75, на победу Вильярреала — 4,30.

При этом эксперты сильно сомневаются, что "желтая субмарина" не сможет забить на поле соперников. Коэффициент на это событие составляет 2,75.

Матч Арсенал — Вильярреал состоится 6 мая. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.