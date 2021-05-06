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Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок полуфинала Лиги Европы УЕФА.

В рамках ответного поединка полуфинала Лиги Европы УЕФА, состоится встреча между итальянской Ромой и английским Манчестер Юнайтед. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Манчестер Юнайтед составляет 1,87, на ничью — 4,10, на победу Ромы — 3,90.

При этом эксперты считают, что "волки" ограничатся одним или двумя забитыми мячами. Коэффициент на это событие составляет 1,61.

Матч Рома — Манчестер Юнайтед состоится 6 мая. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.