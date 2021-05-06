Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок украинской Премьер-лиги.

В рамках поединка 25-го тура украинской Премьер-лиги, состоится встреча между закарпатским Минаем и донецким Шахтером. Компания Parimatch считает, что намного больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Шахтера составляет 1,03, на ничью — 18,50, на победу Миная — 31,00.

При этом эксперты считают, что "горняки" не остановятся и на четырех забитых мячах. Коэффициент на это событие составляет 2,03.

Матч Минай — Шахтер состоится 6 мая. Начало — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.