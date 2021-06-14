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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Основное внимание болельщиков в ближайший месяц будет приковано к поединкам чемпионата Европы-2020, поэтому совершенно не удивительно, что сразу три из них составили наш личный топ-лист наиболее интригующих противостояний на этой неделе. Среди них, безусловно, и матч команды Андрея Шевченко.

Франция — Германия

Вторник, 15 июня, 22:00. Альянц Арена (Мюнхен).

Во-первых, противостояние действующего и бывшего чемпионов мира — это всегда интересное событие для футбольной общественности. Жребий явно не пожалел участников группы F, образовав в ней действительно мощный подбор участников, и даже скромная Венгрия среди таких команд как Франция, Германия и Португалия не выглядит мальчиками для битья.

Дидье Дешаму в очередной раз пришлось бороться с желанием взять сразу всех представителей талантливой молодежи своей страны на международный форум, однако заявка на Евро-2020 явно не могла по своему размеру удовлетворить кадровые возможности французов. Тоже самое можно сказать и о коллективе Йоахима Лева, для которого этот чемпионат обещает стать последним крупным форумом во главе сборной Германии. Во всяком случае, пока что.

"Les Bleus" и "Бундестим" заходят на Евро с явными претензиями на итоговую победу в нем, поэтому уже с первого поединка в "группе смерти" должны будут доказать состоятельность своих претензий на итоговую победу. Если верить тенденциям, то пять последних очных баталий между этими сборными, которые уместились почти в шесть лет, заканчивались с положительными эмоциями именно для французов. Посмотрим, что смогут противопоставить этому немцы.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Франция, с небольшим перевесом — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 2,76. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,22, а на победу Германии — 2,86.

Украина — Северная Македония

Четверг, 17 июня, 16:00. Национальный стадион (Бухарест).

В своем стартовом поединке на чемпионате Европы-2020 сборная Украины так и не смогла завоевать хотя бы одно очко в битве против Нидерландов (2:3), но при этом набралась столько опыта игры под колоссальным давлением, что должна еще сильнее укрепиться в уверенности в успешном выполнении задачи по выходу в следующий раунд. Следующим соперником "сине-желтых" станет Северная Македония, с которой мы встречались еще до того момента, как эта страна получила дополнительную приставку в свое название. Это была квалификация к прошлому Евро,который проходил во Франции, и оба спаренных поединка для нас завершились итоговым успехом.

Команда Игора Ангеловски также уже успела пройти пробу пера на международном форуме, также получила в свои ворота три мяча, вот только в сторону Австрии последовал лишь один результативный удар (1:3). Однако сам характер противостояния предостерегает нас к тому, что "красные львы" — очень неуступчивый соперник, который прекрасно знает, как можно обеспечить проблемы нашей атакующей линией. Именно Украина обязана играть первым номером в предстоящей дуэли, но настолько будут разительными наши атаки в условиях солидного сопротивления — большой вопрос!

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Украина — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 1,63. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,97, а на победу Северной Македонии — 6,16.

Португалия — Германия

Суббота, 19 июня, 19:00. Альянц Арена (Мюнхен)

У сборной Германии абсолютно не будет никакой возможности перевести дух в условиях сверхтяжелой группы F, так как в рамках одной лишь календарной недели ей предстоит сыграть против двух своих основных конкурентов в борьбе за выход в следующий раунд. Станет ли Йоахим Лев опираться на результат первой игры против Франции при подготовке к дуэли против Португалии? Есть все основания полагать, что нет. Команда Фернанду Сантуша играет в совершенно иной футбол, который в чем-то даже больше подходит для самих немцев, поэтому этот матч точно станет отдельной историей.

Что же касается самих европейских селесао, то с ними ситуация обстоит достаточно прагматичным образом — Португалия будет стремиться всеми силами защитить титул, который с таким трудом завоевывала в 2016-м году на полях той самой Франции, против которой будет завершать нынешний групповой этап. И вот что касается коллектива Сантуша, то именно для представителя Пиренейского полуострова стартовая игра на международном форуме будет иметь очень серьезный вес. А вдруг Венгрия сумеет зацепиться за результат? Вот тут и начнутся настоящие качели для португальцев! Но ведь болельщикам же это только на руку, правда?

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Германия — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,28. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,43, а на победу Португалии — 3,18.