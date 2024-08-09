Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед, Getty Images
09 серпня 2024, 11:21
У рамках Суперкубку Англії відбудеться матч між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.
Поєдинок відбудеться 10 серпня у Лондоні на стадіоні Вемблі. Початок — о 17:00.
За версією букмекерів фаворитом протистояння є команда Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 5.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.00.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможуть порадувати вболівальників забитими м'ячами — на це дається коефіцієнт 1.58.
Є досить непоганий варіант з коефіцієнтом 1.88 – Манчестер Сіті заб'є два м'ячі або більше.
Також можна поставити на те, що Манчестер Юнайтед заб'є гол, але матч виграє Манчестер Сіті з коефіцієнтом 2.75.
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