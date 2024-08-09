Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках Суперкубку Англії відбудеться матч між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться 10 серпня у Лондоні на стадіоні Вемблі. Початок — о 17:00.

За версією букмекерів фаворитом протистояння є команда Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 5.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможуть порадувати вболівальників забитими м'ячами — на це дається коефіцієнт 1.58.

Є досить непоганий варіант з коефіцієнтом 1.88 – Манчестер Сіті заб'є два м'ячі або більше.

Також можна поставити на те, що Манчестер Юнайтед заб'є гол, але матч виграє Манчестер Сіті з коефіцієнтом 2.75.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті на нашому сайті.