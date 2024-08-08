Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Юрій Вернидуб, фото Кривбас
08 серпня 2024, 16:59
У четвер, 7 серпня, Кривбас зіграє проти Вікторії Пльзень.
Кривбас — Вікторія (Пльзень). Напередодні
За версією букмекерів, Вікторія — фаворит зустрічі: перемога чеської команди оцінюється коефіцієнтом 1.72, а перемога української — 5.00.
Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.05.
Так на що ставити?
Ми пропонуємо поставити на тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 1.81.
Також на індивідуальний тотал Кривбасу менше 0.5.
На жаль, у цій зустрічі Кривбас не є фаворитом, тому пропонуємо поставити на перемогу Вікторії — 1.72.
Матч Кривбас — Вікторія відбудеться 7 серпня о 21:00.