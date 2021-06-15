Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок второго тура турнира.

Сборная Италии сыграет против национальной команды Швейцарии в рамках поединка второго тура чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Манчини.

Так, на победу Италии предлагается коэффициент 1,66, тогда как потенциальный успех швейцарцев оценивается показателем 6,20. Коэффициент на ничейный результат — 3,80.

Если вы считаете, что команда Роберто Манчини забьет два и больше голов в матче, то можете поставить с коэффициентом — 2,95.

Напомним, матч Италия — Швейцария состоится в среду, 16 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.