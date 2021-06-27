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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

Сборная Нидерландов сойдется в противостоянии 1/8 финала Евро-2020 с командой Чехии. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Рональда Кумана.

Так, на победу Нидерландов предлагается коэффициент 1,69, тогда как потенциальный успех Чехии оценивается показателем 5,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,90.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что нидерландская команда забьет минимум три мяча в ворота соперника. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 3,25.

Напомним, матч Нидерланды — Чехия состоится в воскресенье, 27 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.