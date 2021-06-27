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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

Сборная Бельгии сойдется в противостоянии 1/8 финала Евро-2020 с командой Португалии. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Мартинеса.

Так, на победу Бельгии предлагается коэффициент 2,44, тогда как потенциальный успех Португалии оценивается показателем 3,35. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что победитель поединка определится в серии пенальти. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,30.

Напомним, матч Бельгия — Португалия состоится в воскресенье, 27 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.