Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала турнира.

Сборная Хорватии сыграет против национальной команды Испании в рамках поединка1/8 финала чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Луиса Энрике.

Так, на победу Хорватии предлагается коэффициент 7,00, тогда как потенциальный успех "красной фурии" оценивается показателем 1,59. Коэффициент на ничейный результат — 3,90.

При этом букмекеры считают, что поединок вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 9,80.

Напомним, матч Хорватия — Испании состоится в понедельник, 28 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.