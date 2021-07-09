Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках Копа Америка.

В рамках финала Копа Америка сборная Аргентины в Рио-де-Жанейро сыграет против сборной Бразилии.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном поединке больше у подопечных Тите.

Так, на победу сборной Бразилии можно поставить с коэффициентом 2,21. На то, что победят аргентинцы, коэффициент 3,75, а на ничью — 3,25.

Если вы уверены, что тотал в матче будет больше 2,5, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 2,55.

Что говорили перед матчем:

Лео Месси, сборная Аргентины:

"Встреча с Неймаром в финале? Мы оба в финале. Это финал, которого мы все ждали. Это Аргентина — Бразилия. Это будет очень напряженно и сложно. Мы достигли первой цели, которая заключалась в том, чтобы выйти в финал, который теперь мы с нетерпением ждем. Мне очень нравятся последние дни. Я хочу что-то выиграть со сборной".

Каземиро, сборная Бразилии:

"Аргентина — это команда высочайшего уровня, а не история об одном конкретном игроке. Мы знаем о качествах, которыми обладает Лионель Месси. Он — великий футболист, без сомнений, но мы должны быть готовы противостоять абсолютно каждому игроку сборной Аргентины и уважать их всех".

Неймар, сборная Бразилии:

"Я — бразилец с большой гордостью и любовью ко своей стране. Я всегда мечтал попасть в национальную сборную и услышать исполнение гимна болельщиками. Я всегда поддерживал представителей Бразилии, вне зависимости от того, где они появлялись — будь то какой-то вид спорта или конкурс красоты.

Если ты бразилец, значит — бразилец. Если тебе нравится команда из какой-то другой страны, ОК, ничего страшного. Я уважаю этот выбор, но иди н****.

Напомним, матч Аргентина — Бразилия состоится 11 июля и начнется в 03:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.