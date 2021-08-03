Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛЧ.

Пражская Спарта примет Монако в рамках третьего раунда квалификации к Лиге чемпионов сезона-2021/22.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Нико Ковача.

Так, на победу Монако можно поставить с коэффициентом 1,88. Ничейный результат поединка оценивается котировкой 3,46, а потенциальная победа пражской Спарты — 4,05.

Для любителей "горячих" ставок есть вариант победы Монако с форой "-1.5" за 3,26.

Напомним, матч Спарта — Монако состоится 3 августа, старт встречи в Праге запланирован на 20:00.