Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛЧ.

РБ Зальцбург в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграет против датского Брондбю. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у австрийского коллектива.

Так, на победу РБ Зальцбурга предлагается коэффициент 1,17, тогда как потенциальный успех Брондбю оценивается показателем 17,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,10.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Брондбю удастся забить гол в предстоящей встрече. Этот исход оценивается коэффициентом — 2,03.

Напомним, что матч РБ Зальцбург — Брондбю состоится во вторник, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.