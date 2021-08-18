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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛЧ.

Португальская Бенфика в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграет против голландского ПСВ. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Жорже Жезуша.

Так, на победу португальских "орлов", за которых выступает украинский форвард Роман Яремчук, предлагается коэффициент 2,23, тогда как потенциальный успех ПСВ оценивается показателем 3,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Бенфика забьет больше одного гола — такой исход оценивается коэффициентом 2,23.

Напомним, что матч Бенфика — ПСВ состоится сегодня, 18 августа, в 22:00 по киевскому времени.