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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов голландский Аякс на своем поле примет дортмундскую Боруссию. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Эрика тен Хага.

Так на победу Аякса предлагается коэффициент 2.23, в то время как потенциальный успех "шмелей" оценивается вероятностью в 2.95. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 3.95.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что в матче не будет забитых голов. Такой исход оценивается в коэффициент — 22.00.

Матч Аякс — Боруссия Д состоится во вторник, 19 октября в 22:00 по киевскому времени.