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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Украины.

В 13-м туре украинской Премьер-Лиги донецкий Шахтер в Киеве примет черниговскую Десну.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Роберто Де Дзерби. Так, победа донецкого коллектива оценивается коэффициентом 1,23. Потенциальный успех черниговчан представлен коэффициентом 14,00.

Ничейный исход противостояния можно спрогнозировать с коэффициентом 6.00.

Несколькими днями ранее Шахтер провел поединок Кубка Украины против одесского Черноморца (3:0), в то время как "северяне" получили возможность отдохнуть посреди недели. Любители рискованных ставок могут предположить, что Десна оформит более одного мяча в ворота соперников с коэффициентом 5,90.

Матч Шахтер — Десна состоится в субботу, 30 октября в 17:00 по киевскому времени.

На Footbal.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.