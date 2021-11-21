Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Италии.

В тринадцатом туре итальянской Серии А миланский Интер на своем поле примет неаполитанский Наполи.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Симоне Индзаги, оценивая потенциальный успех "змей" коэффициентом 2,26.

Верным поклонникам "южан" предлагается поставить на победу своей команды с коэффициентом 3,30.

Ничья в матче Интер — Наполи оценивается коэффициентом 3,45.

Любителям рискованных ставок предлагается предугадать количество мячей, забитых одной из команд. Так, на индивидуальный тотал Наполи больше двух мячей предлагается поставить с коэффициентом 4,90.

Матч состоится в воскресенье, 21 ноября в 19:00 по киевскому времени.

На Footbal.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.